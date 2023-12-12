Останнім часом співробітники ТЦК навідуються до тренажерних залів, а також закладів розваги. Там вони теж розшукують всіх тих, хто намагається ухилитися від постановки на військовий облік, кажуть у сюжеті ТСН, передає 24 Канал.

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Як реагують юристи на це

Почнімо з того, що громадськість не в захваті від такого способу пошуку військовозобов'язаних. Тим часом у ТЦК діють за принципом використання тих способів або методів, які не заборонені законом. Водночас юристи схильні до думки, що відповідні дії незаконні.

Юристи зазначають, що у них виникають питання щодо того, яким чином ТЦК почали видавати повістки. Правозахисники підкреслюють, що без представників поліції співробітники цих відомств "не мають права перевіряти документи".

Не кажучи вже про вписування даних до незаповнених повісток, що може кваліфікуватися як підробка документів, а це вже кримінальна справа,

– наголошують правозахисники.

Водночас варто звернути увагу, що на місцевому рівні дозволена перевірка документів на вулиці як на Закарпатті, так і на Львівщині.

Скандали з повістками

Зауважимо, що впродовж останніх днів співробітники закарпатських ТЦК завітали до спортзалів Ужгорода, Мукачева та Хуста. А також увірвалися до термального курорту "Косино", звідки у бус запакували двох співробітників. Згодом до спортзалу та одного з ресторанів швидкого харчування у Києві навідалися столичні представники ТЦК.

У ТЦК наголошують, що діють згідно з чинним законодавством. Адже воно дозволяє вручати громадянам України повістки у будь-яких громадських місцях. І на блокпостах, і на робочому місці, і у тих же спортзалах.

На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога,

– зазначили у Закарпатському обласному ТЦК і СП.

Повернімося до випадку у "Косино". Так, кількома днями раніше представники ТЦК влаштували рейд на термальному курорті. Під час нього затримали та вивезли у невідомому напрямку двох співробітників.

11 грудня стало відомо, що вони пройшли ВЛК та їх визнали придатними до служби. Водночас вони написали заяви про відмову і проти них уже зареєстрували кримінальне провадження. Водночас ймовірні неправомірні дії військових ТЦК також проходитимуть перевірку у межах компетенції ДБР.