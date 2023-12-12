В последнее время сотрудники ТЦК посещают тренажерные залы, а также заведения развлечения. Там они тоже разыскивают всех, кто пытается уклониться от постановки на военный учет, говорят в сюжете ТСН, передает 24 Канал.

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Как реагируют юристы на это

Начнем с того, что общественность не в восторге от такого способа поиска военнообязанных. Между тем, в ТЦК действуют по принципу использования тех способов или методов, которые не запрещены законом. В то же время юристы склонны к мнению, что ответные действия незаконны.

Юристы отмечают, что у них возникают вопросы, каким образом ТЦК начали выдавать повестки. Правозащитники подчеркивают, что без представителей полиции сотрудники этих ведомств "не имеют права проверять документы".

Не говоря уже о вписывании данных в незаполненные повестки, что может квалифицироваться как подделка документов, а это уже уголовное дело,

– подчеркивают правозащитники.

В то же время, стоит обратить внимание, что на местном уровне разрешена проверка документов на улице как на Закарпатье, так и на Львовщине.

Скандалы с повестками

Заметим, что за последние дни сотрудники закарпатских ТЦК посетили спортзалы Ужгорода, Мукачево и Хуста. А также ворвались в термальный курорт "Косино", откуда в бус упаковали двух сотрудников. Позже спортзал и один из ресторанов быстрого питания в Киеве посетили столичные представители ТЦК.

В ТЦК подчеркивают, что действуют согласно действующему законодательству. Ведь это позволяет вручать гражданам Украины повестки в любых общественных местах. И на блокпостах, и на рабочем месте, и в тех же спортзалах.

По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага,

– отметили в Закарпатском областном ТЦК и СП.

Вернемся к случаю в "Косино". Несколькими днями ранее представители ТЦК устроили рейд на термальном курорте. Во время него задержали и вывезли в неизвестном направлении двух сотрудников.

11 декабря стало известно, что они прошли ВВК и признали пригодными к службе. В то же время, они написали заявления об отказе и против них уже зарегистрировали уголовное производство. В то же время вероятные неправомерные действия военных ТЦК также будут проходить проверку в рамках компетенции ДБР.