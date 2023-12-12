Членкиня комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська розповіла, що суспільство обурюється перебігом мобілізації. Українці скаржаться, що у Києві чи Одесі військкомати буквально заплющують очі на нічні клуби, водночас у районах та селах забирають на службу всіх чоловіків.

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Проблеми мобілізації в Україні

Бобровська розповіла про труднощі мобілізації. Серед основних проблем вона виокремила розслаблений стан суспільства стосовно "перемоги вже завтра". Також є недоліки у відборі на військову службу та методами роботи ТЦК.

Бобровська зазначила, що одна з проблем мобілізації – комплектація за принципом кількості, а не якості. Ще одна проблема – ставлення до пересічного військового в армії загалом.

Окремий виклик – вік. Ніколи чоловіки 50+ або навіть 45+ не покажуть фізичну результативність, як чоловіки 30 – 35+. І звісно, якість – командирам нереально важко приводити до тями або командувати бійцями, в яких наявні залежності, або які взагалі прийшли з хворобами, які не допускаються до служби,

– пояснила політикиня.

Бобровська звернула увагу, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перебувають в оперативному підпорядкуванні Сухопутних військ.

За словами народної депутатки, це означає пріоритетність забезпечення комплектації бригад Сухопутних військ та однобокість у підході до всіх проблем.

Мобілізація в Україні: що відомо