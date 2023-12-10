Заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький розповів в ефірі "Українського радіо", що найбільша перевага помітна в магістратурі. Так, 65% контрактників у магістратурі – хлопці. Посадовець пояснив, що саме влада планує змінювати у питанні відстрочки від служби у війську, пише 24 Канал.

Дивіться також Демобілізація, призов студентів і списки роботодавців: якою буде мобілізація в грудні 2023

Які студенти матимуть відстрочку від служби

Михайло Винницький розповів, що переважна більшість студентів на бакалавраті мають вік орієнтовно 18 – 21 рік. Однак в магістратуру вступають вже старші чоловіки, які вже призовного чи мобілізаційного віку.

Заступник міністра зауважив, що наразі мобілізаційний вік – це 27 років. Проте вже є ухвалений Верховною Радою закон, який передбачає зниження мобілізаційного віку до 25 років. Президент України ще його не підписав.

Заступник Оксена Лісового пояснив, що часто люди використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу. Саме тому наразі у Верховній Раді є декілька ініціатив, які говорять про те, як з цим впоратися, адже мобілізаційний ресурс в Україні є проблематичним.

На сьогодні пропозиції, які стоять перед Верховною Радою, фактично зводяться до того, що якщо особа здобуває такий рівень освіти вперше, то їй може бути надана відстрочка. Якщо ж ти вже маєш, наприклад, магістерський рівень, то подвоєння того самого рівня не дає відстрочки,

– заявив Михайло Винницький.

Що відомо про мобілізацію студентів