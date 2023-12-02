Водночас варто детально проаналізувати доцільність такого рішення. Адже мовиться не лише про збільшення кількості призовників, але й про їхню фаховість. Про це повідомив Іван Тимочко – голова ради резервістів у Сухопутних військах ЗС України в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи потрібно зменшувати призовний вік

Верховна Рада ще у травні 2023 року проголосувала законопроєкт про зменшення граничного віку призову з 27 до 25 років. Президент Володимир Зеленський не підписує закон, адже поки чекає на детальний план від військових, який має пояснити доцільність та прогнозовані зміни у випадку його ухвалення.

Що більше буде розширений спектр призову, то краще. Однак це моя думка. Ми не знаємо аналізу, потреби та фаховості підготовки конкретної категорії людей. І не знаємо, чи це потрібно сучасній армії, адже 25 – 27 років – це невелика кількість людей, яку можна призвати,

– зауважив Іван Тимочко.

Із зазначеної вікової категорії, ймовірно, призвати вдасться від десятків тисяч до сотні тисяч чоловіків. Однак питання не лише про кількість призовників, але й про якість.

"Можливо, ця вікова категорія – це якраз добре. Бо це здебільшого люди, які щойно закінчують ЗВО та мають сучасну нову освіту, новий досвід та вони спроможні йти воювати", – наголосив голова ради резервістів.

Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення з 18 до 27 років відбувався призов чоловіків на строкову службу. Зараз набір на строкову службу не проводять, а самих строковиків на фронт не відправлять.

Важливі зміни про мобілізацію: дивіться відео

В Україні мають відбутися зміни у сфері мобілізації

Володимир Зеленський повідомив, що очікує на комплексні рішення, які мають представити на Ставці. Зміни, що стосуються мобілізації, зокрема, мають бути у баченні українського сценарію на 2024 рік.

Президент наголосив, що мовиться не лише про збільшення кількості тих, кого можуть мобілізувати.

Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, – для демобілізації, – і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови,

– пояснив Верховний Головнокомандувач.

Над питанням має працювати військове керівництво України в кооперації з Міністерством оборони.

До слова зауважимо, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні коментувати доцільність тих чи інших рішень, які стосуються мобілізації можуть лише Президент України, представники Ставки та РНБО та Генеральний штаб ЗСУ.