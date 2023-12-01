Український лідер розповів, що щойно провів засідання Ставки. Командувачі доповіли про ситуацію на всіх головних напрямках фронту.

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Зокрема, доповіли про ситуацію у Куп'янську, Лимані, Мар'їнці, Авдіївці. Запоріжжі, а також – на Півдні. Зокрема, на Херсонщині.

Зеленський подякував усім, хто допомагає захищати українські позиції. Зокрема, будує фортифікації, мінує шляхи, якими намагаються скористати окупанти. Також український лідер наголосив, що заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів, а також – зброї. Наразі готують оновлені запити для комунікацій з партнерами.

Була на Ставці й доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій і міжнародної ситуації наступного року. Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік,

– наголосив Зеленський.

Зеленський про мобілізацію

Президент наголосив, що мають бути конкретні операції з конкретним обґрунтуванням. Вони мають дати Україні цілком конкретні результати. Саме під конкретику має бути розраховано усе, що потрібно Україні. Зокрема, мовиться про питання мобілізації. Всі розуміють, що у цій сфері потрібні зміни. Зокрема, мовиться про терміни та умови. Зеленський наголосив, що ці комплексні речі необхідно опрацювати й представити на Ставці для затвердження. Пропозиції вже були. На черзі – комплексні рішення.

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Є особливий дипломатичний результат

Також Зеленський наголосив, що є дуже вагомий дипломатичний результат. Відтепер Росії не буде у керівному органі Міжнародної морської організації. Український лідер пояснив, що це – дуже впливова глобальна інституція. Вона опікується безпекою судноплавства. Росія перетворила Чорне море на поле битви.