Член комитета по нацбезопасности Соломия Бобровская рассказала, что общество возмущается течением мобилизации. Украинцы жалуются, что в Киеве или Одессе военкоматы буквально закрывают глаза на ночные клубы, а в районах и селах забирают на службу всех мужчин.

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Проблемы мобилизации в Украине

Бобровская рассказала о трудностях мобилизации. Среди основных проблем она выделила расслабленное состояние общества по поводу "победы уже завтра". Также есть недостатки в отборе на военную службу и методах работы ТЦК.

Бобровская отметила, что одна из проблем мобилизации – комплектация по принципу количества, а не качества. Еще одна проблема – отношение к рядовому военному в армии в целом.

Отдельный вызов – возраст. Никогда мужчины 50+ или даже 45+ не покажут физическую результативность, как мужчины 30 – 35+. И конечно, качество – командирам нереально трудно приводить в сознание или командовать бойцами, у которых имеются зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, не допускаемыми к службе,

– объяснила политик.

Бобровская обратила внимание на то, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки находятся в оперативном подчинении Сухопутных войск.

По словам народной депутатки, это означает приоритетность обеспечения комплектации бригад Сухопутных войск и однобокость в подходе ко всем проблемам.

Мобилизация в Украине: что известно