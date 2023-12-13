В среду, 13 декабря, секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал, что на следующей Ставке Верховного Главнокомандующего Зеленский планирует рассмотреть вопрос мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Изменения в мобилизации уже близко

По словам чиновника, нужно навести власть в мобилизационной системе, и об этом уже неоднократно говорили на самом высоком уровне нашей властной вертикали. Важно, что соответствующий пакет законодательных документов готовится Министерством обороны.

Неоднократно этот вопрос поднимался. Я думаю, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, которое скоро состоится, все точки будут поставлены. Но надо еще немного подождать,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО упомянул, что сейчас Владимир Зеленский находится за границей, но по возвращении точно соберет заседание Ставки, на котором одним из главных вопросов будет мобилизация.

Обратите внимание! Президент Украины прибыл 13 декабря в Осло в Норвегии на саммит. До этого он был в Соединенных Штатах Америки, где, в частности, встречался с американским лидером Джозефом Байденом. По ее результатам политики дали совместную пресс-конференцию, которая показала, что Вашингтон и Киев нацелены на долгосрочное партнерство.

Проблемы с мобилизацией