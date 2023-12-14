Призыв немотивированных: в ТЦК объяснили причину усиления мобилизации

В Украине всеобщая мобилизация проходит с 24 февраля 2022 года непрерывно и продолжалась каждые 90 дней. В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки рассказали, с чем может быть связано усиление мобилизации в Украине.

Ужесточения мобилизации именно личным составом ТЦК нет и не предполагается в ближайшее время. Как сейчас проходит мобилизация, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.

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В ТЦК объяснили усиленное вручение повесток

Спикер Роман Истомин отметил о несоблюдении правил военного учета. Истомин заявил, что во время адресного оповещения по квартирам было обнаружено, что многие граждане нарушают правила учета и не сообщают своевременно об изменении места жительства.

Именно этот фактор стал ключевым в том, что начали оповещения на блокпостах, на улицах, то, что так не нравится гражданам. Если это даже частное, все равно это является общественным местом, согласно определению. Поэтому туда ТЦК совместно с полицией заходят без всякого разрешения,

– говорит спикер областного ТЦК.

Истомин отметил, что повестка, которую вручают ТЦК во время оповещения, есть не что иное, как вызов именно в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

По словам Романа Истомина, добровольцев очень мало, поэтому работники ТЦК мобилизуют немотивированных мужчин.

В таком случае Украина должна сдаться, если не призывать немотивированных. Но, как показывает практика, немотивированный сейчас гражданин, когда он проходит обучение, он как минимум привыкает к тому, что он военнослужащий, привыкает к ответственности и приобретает определенную мотивацию уже там,

– уверен военный.

Секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова отметила, что меры усиленной мобилизации в Полтаве согласованы непосредственно ею и направлены на утренние и вечерние часы.

Она рассказала, что их работники будут проводить оповещения, давать возможность охватывать большее население, проходить по домам, ОСМД, жилищным массивам.

Усилить меры мобилизации невозможно

В Украине готовятся новые изменения к правилам мобилизации, которые будут представлены в законопроектах до конца 2023 года. В них планируется усилить права ТЦК и СП, вызивать в ТЦК без повестки, усилить правила военного учета и расширить практику рекрутинга в ВСУ.

По словам Истомина, количество работников ТЦК не было увеличено, поэтому усиление мобилизации и вручение повесток происходит за счет новых методов и подходов.

Усилить меры мобилизации невозможно, потому что количество личного состава у нас пока не увеличивается. Штаты, которыми были до начала полномасштабного вторжения, так и остались. Изменяются, возможно, методы, подходы,

– отметил Истомин.

Он подчеркнул, что усиления мобилизации именно личным составом ТЦК нет и не предполагается в ближайшее время.

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