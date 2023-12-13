О результатах кампании в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный Минобороны по рекрутингу. Алексей Бежевец отметил, что уже заключено 4 договора с компаниями, работающими в этой сфере, пишет 24 Канал.

Интересно "Новый Израиль"? Отменят ли в Украине призыв, что такое рекрутинг и зачем его вводят

Какие онлайн-платформы занимаются рекрутингом

Первый договор Минобороны заключил с Lobby X. Эта компания начала размещать вакансии различных воинских частей онлайн более года назад.

Также к рекрутинговой компании присоединились Work.ua и Robota.ua. С четвёртой компанией оборонное ведомство подписало документы вчера, 12 декабря. В частности, речь идет об OLX.

Поэтому есть 4 большие платформы, которые занимаются рекрутингом. Бежевец отметил, что Силы обороны, вероятно, – самый крупный работодатель сейчас. И первые результаты кампании уже есть.

Lobby X, например, еще раньше начавшие эту деятельность, более 45 тысяч отзывов получили за весь период на более чем тысячу вакансий. И их фактически услугами размещения вакансий в разные подразделения пользуются более 200 воинских частей Вооруженных Сил,

– подчеркнул Уполномоченный Минобороны.

Добавил, что всего за один день на Work.ua было более 2 миллионов показов военных вакансий, которые получили более 50 тысяч просмотров. В частности, суммарно около 800 отзывов.

Обратите внимание! Ранее в Минобороны рассказали, что граждане могут откликнуться на желаемую вакансию на рекрутинговых сервисах. Затем происходит классическое собеседование. В случае успеха нужно подтвердить выбор места службы и оформиться там.