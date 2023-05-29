Хто має право на відстрочку від мобілізації під час навчання: повний перелік

Через повномасштабне вторгнення країни-окупантки в Україні понад рік триває мобілізація чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак студенти вишів, а також учні коледжів мають право на відстрочку від мобілізації.

Повний перелік осіб, хто має право на відстрочку, визначає стаття 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Детальніше про нюанси мобілізації студентів розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак, пише 24 Канал.

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Головна умова відстрочки для студентів

Попри те, що студенти вишів, а також учні коледжів мають право на відстрочку від мобілізації, це право поширюється не на всіх. Головна умова для відстрочки – студенти та учні повинні навчатися на денній або дуальній формі навчання.

Отже, загалом відстрочка для тих, хто здобуває освіту, поширюється на:

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти,

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти,

асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Натомість право на відстрочку від мобілізації не поширюється заочників.

Що таке дуальна форма навчання

Зауважимо, що дуальна форма навчання – це різновид здобуття професійної освіти, згідно з яким теоретичний матеріал опановується в навчальному закладі з педагогом, а практичне навчання проходить безпосередньо на виробництві.

Хто саме має відстрочку під час навчання

Уже серед тих чоловіків, які здобувають освіту на денній чи дуальній формі навчання, право на відстрочку від мобілізації мають:

учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;

студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;

аспіранти і докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;

асистенти-стажисти.

Однак варто зауважити, що здобуття освіти в Україні має свою специфіку. Так, в нашій державі діє Болонська система, яка передбачає три цикли навчання у вищій школі: бакалаврат, магістратуру та докторантуру. При цьому кожен із цих етапів розглядається, як окремий етап навчання.

І кожен з цих рівнів освіти передбачає визначений процес вступу зі складанням іспитів. Адже ще раніше бакалаврат і магістратура розглядались як фактично єдине ціле.

Відтак чоловіки, які, скажімо, закінчили бакалаврат та планують вступ у магістратуру, опиняються в статусі абітурієнта. Цей статус позбавляє їх права на відстрочку. Сам закон цей період визначає як "проміжний час".

Це саме, відповідно, стосується і тих чоловіків, які вступають до аспірантури чи докторантури. У період між отриманням диплома магістра і власне вступом вони втрачають право на відстрочку на абсолютно законних підставах і знову набувають це право, коли відбувається їхнє зарахування на навчання.