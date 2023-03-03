На який термін надається відстрочка заброньованим військовозобов'язаним українцям

Підприємства можуть здійснювати бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Тож багатьох людей цікавить, на який термін може отримати відстрочку заброньований працівник.

Максимальний термін відстрочку визначається Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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На який термін заброньованому працівнику можуть надати відстрочку

Термін дії відстрочки зазначається у рішенні Мінекономіки і не може перевищувати:

строку проведення мобілізації – для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

6 місяців – для всіх інших категорій військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання.

Чи може відстрочка бути анульована

Логічно, що відстрочка автоматично анулюється, коли закінчився термін її дії. В усі випадках, окрім закінчення строку дії, відстрочка анулюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації.

У таких випадках відстрочка може анулюватися у разі: