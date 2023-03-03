На какой срок предоставляется отсрочка забронированным военнообязанным украинцам

Предприятия могут бронировать военнообязанных во время действия военного положения. Поэтому многих интересует, на какой срок может получить отсрочку забронированный работник.

Максимальный срок отсрочки определяется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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На какой срок забронированному работнику могут предоставить отсрочку

Срок действия отсрочки указывается в решении Минэкономики и не может превышать:

срока проведения мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

6 месяцев – для всех других категорий военнообязанных, которые предлагаются для бронирования.

Может ли отсрочка быть аннулирована

Логично, что отсрочка автоматически аннулируется, когда истек срок ее действия. Во всех случаях кроме окончания срока действия отсрочка аннулируется по решению Минэкономики на основании обоснованного представления органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

В таких случаях отсрочка может быть аннулирована в случае: