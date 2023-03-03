Максимальний термін відстрочку визначається Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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На який термін заброньованому працівнику можуть надати відстрочку

Термін дії відстрочки зазначається у рішенні Мінекономіки і не може перевищувати:

строку проведення мобілізації – для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

6 місяців – для всіх інших категорій військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання.

Чи може відстрочка бути анульована

Логічно, що відстрочка автоматично анулюється, коли закінчився термін її дії. В усі випадках, окрім закінчення строку дії, відстрочка анулюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації.

У таких випадках відстрочка може анулюватися у разі: