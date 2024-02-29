Комітет не підтримав блокування рахунків та електронні повістки у законопроєкті про мобілізацію

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Зокрема, триває робота над законопроєктом щодо змін до процесу мобілізації.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз розповіла, що Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав блокування рахунків та електронні повістки у законопроєкті про мобілізацію. Крім цього, не підтримали ще низку пропозицій.

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Що Комітет не підтримав

Зокрема, не підтримали:

обмеження щодо виїзду за кордон;

блокування рахунків;

електронні повістки;

електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення інформації тощо;

зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано.

Що підтримали

Зокрема, підтримано звільнення:

тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;

члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;

Робота над затвердженням напрямків триває. Після цього Комітет перейде до розгляду правок.

В законопроєкт про мобілізацію подали чи не найбільше правок за всю історію