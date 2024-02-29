Комитет не поддержал блокировку счетов и электронные повестки в законопроекте о мобилизации
29 февраля 2024, 11:00Читати новину українською
Источник:Зеркало недели
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В частности, продолжается работа над законопроектом об изменениях в процесс мобилизации.
Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Фриз рассказала, что Комитет нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал блокировку счетов и электронные повестки в законопроекте о мобилизации. Кроме этого, не поддержали еще ряд предложений.
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Что Комитет не поддержал
В частности, не поддержали:
- ограничения по выезду за границу;
- блокирование счетов;
- электронные повестки;
- электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления информации и т.д;
- снижение возраста с 27 до 25, ведь есть принятый ВР закон, который уже почти год не подписан.
Что поддержали
В частности, поддержано освобождение:
- тех, у кого на содержании трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов;
- опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;
- опекуны лица, которое признано судом недееспособным;
- члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы;
Работа над утверждением направлений продолжается. После этого Комитет перейдет к рассмотрению поправок.
В законопроект о мобилизации подали больше всего поправок за всю историю
- Народный депутат "Голоса" и военным Роман Костенко рассказал, что в законопроект о мобилизации подали больше всего поправок за всю историю. По его словам, с ними действительно трудно работать.
- По словам Костенко, больше всего поправок по пунктам в законопроекте о праве выезда за границу, арест счетов, запрет водить транспортное средство, вопрос консульских решений, электронного кабинета, электронных повесток и демобилизации. Дискуссии по правкам еще продолжаются.
- Также комитет принял предварительное решение, что электронный кабинет военнообязанного будет работать по желанию, и если гражданин создал этот кабинет туда может прийти повестка. В то же время Костенко отметил, что это решение может меняться.