Чи збільшуватимуть в Україні темпи мобілізації: що кажуть у Міноборони
В Україні мобілізація триває згідно зі встановленими планами. В Міністерстві оборони поки не готують посилення процесу.
Однак залежно від ситуації на фронтах його можуть переглянути. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник голови Міноборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повідомляє 24 Канал.
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Посилення мобілізації поки не готують
Павлюк зазначив, що "поки плани щодо мобілізації не змінювалися". Водночас все залежить від того, які виклики постануть перед країною на тлі повномасштабної військової агресії Росії, що досі триває.
Також він наголосив, що захист своєї держави є завданням кожного чоловіка, і "треба до цього готуватися та бути готовими".
Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації... але ви самі розумієте, все залежить від агресора та фронту,
– заявив заступник голови Міноборони.
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До якого віку чоловік може служити
Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється по-різному:
- для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – до 45 років;
- для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – до 50 років;
- для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – до 55 років;
- для військовослужбовців молодшого офіцерського складу – до 45 років;
- для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) – до 50 років; для полковників (капітанів 1 рангу) – до 55 років;
- для військовослужбовців вищого офіцерського складу – до 60 років;
- для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з-поміж осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років, а вищого офіцерського складу – до 65 років.