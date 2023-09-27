Будут ли увеличивать в Украине темпы мобилизации: что говорят в Минобороны

В Украине мобилизация продолжается согласно установленным планам. В Министерстве обороны пока не готовят ужесточение процесса.

Однако в зависимости от ситуации на фронтах он может быть пересмотрен. Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель главы Минобороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщает 24 Канал.

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Усиление мобилизации пока не готовят

Павлюк отметил, что "пока планы по мобилизации не менялись". В то же время все зависит от того, какие вызовы предстанут перед страной на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии России.

Также он подчеркнул, что защита своего государства является задачей каждого мужчины, и "нужно готовиться к этому и быть готовыми".

Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации... но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта,

– заявил заместитель главы Минобороны.

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До какого возраста мужчина может служить

Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается по-разному: