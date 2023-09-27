Будут ли увеличивать в Украине темпы мобилизации: что говорят в Минобороны
В Украине мобилизация продолжается согласно установленным планам. В Министерстве обороны пока не готовят ужесточение процесса.
Однако в зависимости от ситуации на фронтах он может быть пересмотрен. Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель главы Минобороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщает 24 Канал.
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Усиление мобилизации пока не готовят
Павлюк отметил, что "пока планы по мобилизации не менялись". В то же время все зависит от того, какие вызовы предстанут перед страной на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии России.
Также он подчеркнул, что защита своего государства является задачей каждого мужчины, и "нужно готовиться к этому и быть готовыми".
Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации... но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта,
– заявил заместитель главы Минобороны.
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До какого возраста мужчина может служить
Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается по-разному:
- для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту – до 45 лет;
- для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту – до 50 лет;
- для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту – до 55 лет;
- для военнослужащих младшего офицерского состава – до 45 лет;
- для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) – до 50 лет; для полковников (капитанов 1 ранга) – до 55 лет;
- для военнослужащих высшего офицерского состава – до 60 лет;
- для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, среди лиц рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава – до 60 лет, а высшего офицерского состава – до 65 лет.