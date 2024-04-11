У ЗСУ сказали, чи можуть поліцейські та депутати піти на фронт

Депутати Верховної Ради 11 квітня ухвалили законопроєкт про мобілізацію. Тепер його має підписати спікер Верховної Ради та розглянути президент України.

Командир роти ударних дронів Ігор Луценко у розмові з 24 Каналом припустив, чи можуть народні обранці та поліцейські піти фронт. Про що наразі точаться часті дискусії.

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Чи мають воювати поліцейські і депутати

Військовослужбовець вважає, що треба залучати тих людей, які вміють принаймні поводитися зі зброєю. Мовиться, зокрема, про правоохоронців.

У нас є потреба в людях, які вміють користуватися зброєю, розуміють, що таке армія і фактично вже є готовими військовослужбовцями – їх треба використовувати,

– зауважив він.

Щодо депутатів, то вони мають розуміти свій найголовніший обов'язок, підкреслив Луценко. Тобто певний відсоток має показати власний приклад.

"Під час Першої світової війни усі парламентарі у Великій Британії пішли на фронт. Так, дехто загинув. Але у результаті як мінімум 40% пройшли війну. Це нормальний приклад. Чому у нас в такій кривавій війні парламентарі відсиджуються, за винятком поодиноких прикладів. Якщо 10% законодавців підуть, то від цього буде в 100 разів більше користі, ніж якщо вони сидітимуть в залі і якесь неякісне законодавство приймати", – додав командир.

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