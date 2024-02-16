Мобілізація в Україні: чи можуть призвати осіб, засуджених за ухилення від служби
Джерело:Цензор.НЕТ
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тож військовозобов'язані можуть бути призвані на захист нашої держави. Водночас дехто обирає ухилятись від мобілізації, але тут теж є повні нюанси.
Заступник голови Нацполіції, керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю розповів, чи можуть призвати осіб, засуджених за ухилення від призову. Він зазначив, що це можливо.
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Все залежить від рішення суду
За його словами, те, чи зможуть таку особу мобілізувати до завершення терміну, повністю залежить від рішення, яке ухвалить суд.
Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була,
– підкреслив він.
Цуцкірідзе зауважив, що отримання кримінального провадження замість повістки від ТЦК також не рятує від призову. Те, що особу можуть підозрювати в ухиленні, не є причиною, чому вона не може стати до лав ЗСУ. Натомість важливо те, чи не обмежена людина в пересуванні та чи був обраний запобіжний захід.
Перший заступник голови Нацполіції розповів, що є випадок, коли за запитом міжнародних колег встановили осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії. За його словами, декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством. Фігуранти справи — наші громадяни.
Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну,
– сказав він.
Цей чоловік продовжує воювати на "одному із найскладніших напрямків", сказав Цуцкірідзе.
Хто такий ухилянт та яке покарання йому загрожує
- Яке саме покарання можуть понести ухилянти, розповіли в Нацполіції. Там зазначили, що є два види відповідальності за ухилення від військової служби – адміністративна та кримінальна.
- Також правоохоронці пояснили, що ухилянт від мобілізації – це військовозобов'язаний, який ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних та той, хто уникнув відправлення до армії.
- Кримінальна відповідальність загрожує ухилянту, який пройшов звірку даних і медкомісію, але відмовився йти на службу до армії. У поліції пояснили, якщо суд визнає людину винною, то її може чекати ув'язнення терміном від трьох до п'яти років.