Мобілізація в Україні: чи можуть призвати осіб, засуджених за ухилення від служби

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тож військовозобов'язані можуть бути призвані на захист нашої держави. Водночас дехто обирає ухилятись від мобілізації, але тут теж є повні нюанси.

Заступник голови Нацполіції, керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю розповів, чи можуть призвати осіб, засуджених за ухилення від призову. Він зазначив, що це можливо.

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Все залежить від рішення суду

За його словами, те, чи зможуть таку особу мобілізувати до завершення терміну, повністю залежить від рішення, яке ухвалить суд.

Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була,

– підкреслив він.

Цуцкірідзе зауважив, що отримання кримінального провадження замість повістки від ТЦК також не рятує від призову. Те, що особу можуть підозрювати в ухиленні, не є причиною, чому вона не може стати до лав ЗСУ. Натомість важливо те, чи не обмежена людина в пересуванні та чи був обраний запобіжний захід.

Перший заступник голови Нацполіції розповів, що є випадок, коли за запитом міжнародних колег встановили осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії. За його словами, декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством. Фігуранти справи — наші громадяни.

Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну,

– сказав він.

Цей чоловік продовжує воювати на "одному із найскладніших напрямків", сказав Цуцкірідзе.

Хто такий ухилянт та яке покарання йому загрожує