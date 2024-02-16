Мобилизация в Украине: могут ли призвать лиц, осужденных за уклонение от службы
Источник:Цензор.НЕТ
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, поэтому военнообязанные могут быть призваны на защиту нашего государства. В то же время некоторые выбирают уклоняться от мобилизации, но здесь тоже есть полные нюансы.
Заместитель главы Нацполиции, руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью рассказал, могут ли призвать лиц, осужденных за уклонение от призыва. Он отметил, что это возможно.
Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
Все зависит от решения суда
По его словам, то, смогут ли такое лицо мобилизовать до завершения срока, полностью зависит от решения, которое примет суд.
Я думаю, что при вынесении такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы все же возможность служить у него была,
– подчеркнул он.
Цуцкиридзе заметил, что получение уголовного производства вместо повестки от ТЦК также не спасает от призыва. То, что лицо могут подозревать в уклонении, не является причиной, почему оно не может стать в ряды ВСУ. Зато важно то, не ограничен ли человек в передвижении и была ли избрана мера пресечения.
Первый заместитель председателя Нацполиции рассказал, что есть случай, когда по запросу международных коллег установили лиц, в отношении которых ведутся следственные действия в одной из стран Балтии. По его словам, несколько лет назад там было совершено похищение человека с убийством. Фигуранты дела - наши граждане.
Так вот один из них, как установлено, находится на передовой. Он дал показания и подтвердил, что к этому преступлению причастны еще два человека, которые отдали жизнь, воюя за нашу страну,
– сказал он.
Этот человек продолжает воевать на "одном из самых сложных направлений", сказал Цуцкиридзе.
Кто такой уклонист и какое наказание ему грозит
- Какое именно наказание могут понести уклонисты, рассказали в Нацполиции. Там отметили, что есть два вида ответственности за уклонение от военной службы – административная и уголовная.
- Также правоохранители объяснили, что уклонист от мобилизации – это военнообязанный, который уклонился от повестки для сверки военно-учетных данных и тот, кто избежал отправки в армию.
- Уголовная ответственность грозит уклонисту, который прошел сверку данных и медкомиссию, но отказался идти на службу в армию. В полиции объяснили, если суд признает человека виновным, то его может ждать заключение сроком от трех до пяти лет.