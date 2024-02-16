Заместитель главы Нацполиции, руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью рассказал, могут ли призвать лиц, осужденных за уклонение от призыва. Он отметил, что это возможно.

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Все зависит от решения суда

По его словам, то, смогут ли такое лицо мобилизовать до завершения срока, полностью зависит от решения, которое примет суд.

Я думаю, что при вынесении такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы все же возможность служить у него была,

– подчеркнул он.

Цуцкиридзе заметил, что получение уголовного производства вместо повестки от ТЦК также не спасает от призыва. То, что лицо могут подозревать в уклонении, не является причиной, почему оно не может стать в ряды ВСУ. Зато важно то, не ограничен ли человек в передвижении и была ли избрана мера пресечения.

Первый заместитель председателя Нацполиции рассказал, что есть случай, когда по запросу международных коллег установили лиц, в отношении которых ведутся следственные действия в одной из стран Балтии. По его словам, несколько лет назад там было совершено похищение человека с убийством. Фигуранты дела - наши граждане.

Так вот один из них, как установлено, находится на передовой. Он дал показания и подтвердил, что к этому преступлению причастны еще два человека, которые отдали жизнь, воюя за нашу страну,

– сказал он.

Этот человек продолжает воевать на "одном из самых сложных направлений", сказал Цуцкиридзе.

Кто такой уклонист и какое наказание ему грозит