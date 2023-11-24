Чи мобілізують батька з відстрочкою, якщо син служить: відповідь юриста

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Віковий діапазон широкий, тож під призов підпадає одразу кілька поколінь з однієї родини. Повістку може отримати як син, так і батько.

Зараз в Україні немає обмежень щодо кількості членів однієї родини, яких можуть мобілізувати, однак все ж таки є декілька винятків. Юрист Ігор Ясько пояснив, чи законно призивати на службу обмежено придатного батька, якщо його син воює, передає 24 Канал.

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Мобілізувати можуть всіх придатних повнолітніх членів родини

Юрист розглянув конкретну ситуацію. За його словами, якщо син служить у лавах Збройних Сил України, а батько має обмежену придатність до служби, то згідно з Законом України "Про мобілізацію", військкоми можуть мобілізувати батька.

Якщо серед підстав для відстрочки є лише служба повнолітнього сина й обмежена придатність – то так, можуть мобілізувати всіх придатних повнолітніх членів родини,

– сказав Ясько.

Проте у Законі "Про мобілізації" є винятки, за яких деякі члени родини можуть уникнути мобілізації. Військовозобов'язаний чоловік чи жінка мають право залишитися вдома у разі:

якщо на війні загинув або зник безвісти близький член родини (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра);

якщо у сім'ї є неповнолітня дитина і, одночасно, інший член подружжя проходить військову службу.

Як зазначив юрист, у такому випадку під час мобілізації також звертають увагу на кількість дітей – три й більше, їхнє здоров'я та здоров'я чоловіка або жінки. Призову на військову службу під час воєнного стану не підлягає людина, яка:

утримує трьох і більше неповнолітніх дітей;

самостійно виховує дитину до 18 років (матір-одиначка чи батько-одинак);

виховує дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

утримує людину з інвалідністю ІІ-ІІІ ступеня віком від 18 до 23 років;

якщо є опікунами, прийомними батьками дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

доглядає за хворими дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;

є опікунами людини з ІІ або ІІІ ступенем інвалідності або недієздатної.

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