Чи дорівнює відмова у відстрочці мобілізації: військовий адвокат дав однозначну відповідь

В Україні з 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. У зв'язку з цим змінилися й правила отримання відстрочки від мобілізації.

Згідно з новим законом про мобілізацію, подати документи на отримання відстрочки віднині можна лише раз. При цьому відмова у відстрочці може дорівнювати мобілізації.

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Відмова у відстрочці може дорівнювати мобілізації

Кандидат юридичних наук, офіцер юстиції ЗСУ, військовий адвокат, що спеціалізується на наданні юридичних послуг військовозобов'язаним та чинним військовим – Євген Филипець наголосив, що законом не прописаний чіткий перелік умов, за якими людині можуть відмовити в отриманні відстрочки від мобілізації.

Юрист наголосив на важливості формалізованого підходу під час подачі документів на відстрочку, щоб уникнути відмов на підставі незначних недоліків.

Якщо ви маєте право на відстрочку, але сумніваєтесь, чи маєте всі необхідні документи, радимо звернутися до юриста для перевірки. Права на помилку немає у тих, хто подається на відстрочку, адже відмова у відстрочці дорівнює мобілізації,

– підкреслив Филипець.

Він пояснив, що до набуття чинності нового закону про мобілізацію документи на відстрочку громадяни могли подавати кілька разів. Водночас зараз правила жорсткіші, і одна відмова може призвести до мобілізації. Це визначено текстом Постанови Кабінету Міністрів №560.

Для відстрочки діятимуть жорсткіші правила

Військовий адвокат зазначив, що також були змінені підстави для відстрочки та звільнення з військової служби. До 18 травня особи, які були мобілізовані на військову службу та відповідальні за догляд за одним із батьків з інвалідністю I або II групи, могли подати заяву на звільнення з військової служби одразу після мобілізації. Однак після введення в дію нового закону положення, що регулюють це питання, були змінені.

"Тепер підстави для відстрочки й звільнення не є дзеркальними. Наприклад, наявність батька або матері з інвалідністю I або II групи вже не є достатньою підставою для звільнення з військової служби. Потрібно довести необхідність постійного стороннього догляду, що є лише однією з багатьох деталей", – зазначив юрист.