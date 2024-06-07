Равносилен ли отказ в отсрочке мобилизации: военный адвокат дал однозначный ответ

В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В связи с этим изменились и правила получения отсрочки от мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, подать документы на получение отсрочки отныне можно только раз. При этом отказ в отсрочке может равняться мобилизации.

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Отказ в отсрочке может равняться мобилизации

Кандидат юридических наук, офицер юстиции ВСУ, военный адвокат, специализирующийся на предоставлении юридических услуг военнообязанным и действующим военным – Евгений Филипец отметил, что законом не прописан четкий перечень условий, по которым человеку могут отказать в получении отсрочки от мобилизации.

Юрист отметил важность формализованного подхода при подаче документов на отсрочку, чтобы избежать отказов на основании незначительных недостатков.

Если вы имеете право на отсрочку, но сомневаетесь, имеете ли все необходимые документы, советуем обратиться к юристу для проверки. Права на ошибку нет у тех, кто подается на отсрочку, ведь отказ в отсрочке равен мобилизации,

– подчеркнул Филипец.

Он пояснил, что до вступления в силу нового закона о мобилизации документы на отсрочку граждане могли подавать несколько раз. В то же время сейчас правила жестче, и один отказ может привести к мобилизации. Это определено текстом Постановления Кабинета Министров №560.

Для отсрочки будут действовать более жесткие правила

Военный адвокат отметил, что также были изменены основания для отсрочки и увольнения с военной службы. До 18 мая лица, которые были мобилизованы на военную службу и ответственные за уход за одним из родителей с инвалидностью I или II группы, могли подать заявление на увольнение с военной службы сразу после мобилизации. Однако после введения в действие нового закона положения, регулирующие этот вопрос, были изменены.

"Теперь основания для отсрочки и увольнения не являются зеркальными. Например, наличие отца или матери с инвалидностью I или II группы уже не является достаточным основанием для освобождения от военной службы. Нужно доказать необходимость постоянного постороннего ухода, что является лишь одной из многих деталей", – отметил юрист.