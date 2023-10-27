Це група ризику, – у Верховній Раді розповіли, чи будуть мобілізувати в'язнів

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Нашій державі потрібен мобілізаційний ресурс, призивати до лав ЗСУ в'язнів не планують.

Військові самі мають визначити, чи потрібне нам поповнення Збройних Сил за рахунок в’язнів. Про це сказав народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.

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Є різні інциденти

Рахманін розповів, що вперше подібну пропозицію висловили ще 24 лютого під час наради у президента. Мовляв, у разі необхідності можна вийти з відповідною законодавчою ініціативою, проте він зазначив, що вибір за військовими.

За словами народного депутата, в одну із бригад мобілізували людину, яка певний час перебувала у місцях позбавлення волі, проте з нею виникли проблеми. Цей був чоловік, який вживав наркотичні засоби.

І трапився інцидент, коли він поводив себе неадекватно: перебуваючи на посту зі зброєю, у стані наркотичного сп'яніння поранив двох військовослужбовців,

– пояснив він.

Після цього командир цієї військової частини дуже ретельно перевіряв особові справи свого поповнення і, якщо були люди з судимостями, намагався тримати їх якомога далі від зброї та виконання бойових завдань.

"На підставі практичного досвіду, вони для нього – вже група ризику", – підсумував Рахманін.

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