Это группа риска, – в Верховной Раде рассказали, будут ли мобилизовать заключенных

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Нашему государству нужен мобилизационный ресурс, призывать в ряды ВСУ заключенных не планируют.

Военные сами должны определить, нужно ли нам пополнение Вооруженных Сил за счет бывших заключенных. Об этом сказал народный депутат и член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

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Есть разные инциденты

Рахманин рассказал, что впервые подобное предложение было высказано еще 24 февраля во время совещания у президента. Мол, в случае необходимости можно получиться с соответствующей законодательной инициативой, однако он отметил, что выбор по военным.

По словам народного депутата, в одну из бригад мобилизовали человека, который некоторое время находился в местах лишения свободы, однако с ним возникли проблемы. Это был человек, употреблявший наркотические средства.

И случился инцидент, когда он вел себя неадекватно: находясь на посту с оружием, в состоянии наркотического опьянения ранил двух военнослужащих,

– объяснил он.

После этого командир этой воинской части очень тщательно проверял личные дела своего пополнения и, если были люди с судимостями, пытался держать их подальше от оружия и выполнения боевых задач.

"На основании практического опыта, они для него – уже группа риска", – подытожил Рахманин.

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