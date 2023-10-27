Это группа риска, – в Верховной Раде рассказали, будут ли мобилизовать заключенных
Источник:"Украинская правда"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Нашему государству нужен мобилизационный ресурс, призывать в ряды ВСУ заключенных не планируют.
Военные сами должны определить, нужно ли нам пополнение Вооруженных Сил за счет бывших заключенных. Об этом сказал народный депутат и член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.
Смотрите также До каких возрастов могут мобилизовать в Украине: объяснение адвоката
Есть разные инциденты
Рахманин рассказал, что впервые подобное предложение было высказано еще 24 февраля во время совещания у президента. Мол, в случае необходимости можно получиться с соответствующей законодательной инициативой, однако он отметил, что выбор по военным.
По словам народного депутата, в одну из бригад мобилизовали человека, который некоторое время находился в местах лишения свободы, однако с ним возникли проблемы. Это был человек, употреблявший наркотические средства.
И случился инцидент, когда он вел себя неадекватно: находясь на посту с оружием, в состоянии наркотического опьянения ранил двух военнослужащих,
– объяснил он.
После этого командир этой воинской части очень тщательно проверял личные дела своего пополнения и, если были люди с судимостями, пытался держать их подальше от оружия и выполнения боевых задач.
"На основании практического опыта, они для него – уже группа риска", – подытожил Рахманин.
Усилят ли в Украине призыв
- Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде" рассказал, что потребность в необходимом количестве людей, включая молодых, определяет Генштаб.
- Народный депутат рассказал, что говорят о том, чтобы мобилизовывать младших потому что этого требуют определенные характеристики боя. Как объяснил нардеп, когда личный состав выбрасывается в 8 – 10 километрах от линии боевого столкновения и дальше идет, таща на себе десятки килограммов: оружие, боекомплекты, питание, бронежилеты. По его словам, они преодолевают пешком это расстояние и практически без паузы начинают штурмовые действия, а если человеку, условно говоря, 55 или 57, это для него достаточно тяжелое испытание.
- Кроме того, отметил Рахманин, сейчас война становится более современной. Ведь украинские военные используют беспилотники, компьютерные программы. В свою очередь, это требует больших навыков и, соответственно, людей, которые имеют эти навыки или могут легче этому научиться.