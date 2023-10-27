Мужчины призывного возраста могут быть мобилизованы, но есть определенные нюансы. Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что запас военнообязанных делится на первую и вторую категории.

Смотрите также Для полноценных ротаций нужно иметь гораздо большие Вооруженные Силы, – Рахманин

Разделение на категории и разряды

В служащих запаса первой категории входят военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.

К запасу второй категории относятся военнообязанные, которые не получили военно-учетную специальность или вообще не служили.

Кроме этого, запас военнообязанных делится на два разряда. Они устанавливаются в зависимости от возраста военнообязанных.

Военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту.

Первый разряд – до 35 лет.

Второй разряд – до 60 лет.

Находящийся в запасе офицерский состав также делится на разряды. Первый разряд:

младший офицерский состав – до 45 лет;

старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;

высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй разряд:

младший и старший офицерский состав – до 60 лет;

высший офицерский состав – до 65 лет.

Смотрите также Мобилизовать младших требуют определенные характеристики боя: усилят ли в Украине призыв

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом в запасе Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета,

– сказал Кравец.

В то же время после 60 лет мужчина может стать добровольцем.

Для соискателей второго образования хотят отменить отсрочку