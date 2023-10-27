Військові самі мають визначити, чи потрібне нам поповнення Збройних Сил за рахунок в’язнів. Про це сказав народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.
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Є різні інциденти
Рахманін розповів, що вперше подібну пропозицію висловили ще 24 лютого під час наради у президента. Мовляв, у разі необхідності можна вийти з відповідною законодавчою ініціативою, проте він зазначив, що вибір за військовими.
За словами народного депутата, в одну із бригад мобілізували людину, яка певний час перебувала у місцях позбавлення волі, проте з нею виникли проблеми. Цей був чоловік, який вживав наркотичні засоби.
І трапився інцидент, коли він поводив себе неадекватно: перебуваючи на посту зі зброєю, у стані наркотичного сп'яніння поранив двох військовослужбовців,
– пояснив він.
Після цього командир цієї військової частини дуже ретельно перевіряв особові справи свого поповнення і, якщо були люди з судимостями, намагався тримати їх якомога далі від зброї та виконання бойових завдань.
"На підставі практичного досвіду, вони для нього – вже група ризику", – підсумував Рахманін.
Чи посилять в Україні призов
- Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю "Українській правді" розповів, що потребу в необхідній кількості людей, включно з молодими, визначає Генштаб.
- Народний депутат розповів, що говорять про те, щоб мобілізовувати молодших тому, що цього вимагають певні характеристики бою. Як пояснив нардеп, коли особовий склад викидається за 8 – 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення і далі іде, тягнучи на собі десятки кілограмів: зброю, боєкомплекти, харчування, бронежилети. За його словами, вони долають пішки цю відстань і практично без паузи починають штурмові дії, а якщо людині, умовно кажучи, 55 чи 57, це для нього достатньо важке випробування.
- Окрім того, відзначив Рахманін, наразі війна стає більш сучасною. Адже українські військові застосовують безпілотники, комп'ютерні програми. Своєю чергою це потребує більших навичок і, відповідно, людей, які мають ці навички або можуть легше цьому навчитися.