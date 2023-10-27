Військові самі мають визначити, чи потрібне нам поповнення Збройних Сил за рахунок в’язнів. Про це сказав народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.

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Є різні інциденти

Рахманін розповів, що вперше подібну пропозицію висловили ще 24 лютого під час наради у президента. Мовляв, у разі необхідності можна вийти з відповідною законодавчою ініціативою, проте він зазначив, що вибір за військовими.

За словами народного депутата, в одну із бригад мобілізували людину, яка певний час перебувала у місцях позбавлення волі, проте з нею виникли проблеми. Цей був чоловік, який вживав наркотичні засоби.

І трапився інцидент, коли він поводив себе неадекватно: перебуваючи на посту зі зброєю, у стані наркотичного сп'яніння поранив двох військовослужбовців,

– пояснив він.

Після цього командир цієї військової частини дуже ретельно перевіряв особові справи свого поповнення і, якщо були люди з судимостями, намагався тримати їх якомога далі від зброї та виконання бойових завдань.

"На підставі практичного досвіду, вони для нього – вже група ризику", – підсумував Рахманін.

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