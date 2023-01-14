Хто з переселенців має з’явитися у військкомат, а кого звільняють від мобілізації у 2023 році

У 2023 році в Україні діють нові правила військового обліку. Зміни торкнулися і внутрішньо переселених осіб.

Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки від 18 до 60 років, які не звільнені від служби відповідно до Закону. Військовозобов'язані, які змінили місце проживання й отримали статус ВПО, теж стають на військовий облік за місцем фактичного проживання.

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Коли потрібно стати на військовий облік після переїзду

Взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється після того, як вони стали на облік ВПО та на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

За правилами маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду. Звертаємо увагу, це не означає, що вам одразу вручать повістку. Якщо ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують ваш статус,

– повідомили у Мінреінтеграції.

Від мобілізації звільняють тих громадян, що і минулого року. Зокрема представників деяких професій, за станом здоров'я, сімейними обставинами, студентів, аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників, а також деяких викладачів.

Які документи мають надати ВПО

Для того, щоб стати на військовий облік, військовозобов'язані ВПО повинні надати:

Заяву;

Паспорт громадянина України;

Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

Ті, хто звільнені у запас мають надати обліково-послужну картку й припис військової частини;

Звільнені за станом здоров’я або сімейними обставинами – свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення;

І, у випадку наявності, рішення військово-лікарських комісій про придатність за станом здоров’я для проходження військової служби в мирний або у воєнний час.

Що робити, якщо людина втратила документи

Якщо людина втратила особисті та/або військово-облікові документи, потрібно все одно звернутися до ТЦК й надати дані про реєстрацію як ВПО.