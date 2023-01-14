В Україні затвердили нові правила військового обліку, які прописані у постанові Кабміну № 1487. Юристи компанії Eterna Law пояснили, як тепер відбуватиметься працевлаштування військовозобов’язаних в країні.

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Прийом на роботу можливий після пред'явлення військового квитка

Згідно з новим Порядком військового обліку роботодавець може приймати на роботу військовозобовʼязаного лише після предʼявлення ним військового квитка, зокрема через "Дію", або постановки на військовий облік.

Роботодавець має перевірити, чи перебуває кандидат на посаду на військовому обліку, де саме і чи є його дані актуальними.

Тобто у разі якщо кандидат на посаду не дає підтвердження про свій військовий облік, роботодавець не має права прийняти такого працівника на роботу, оскільки його прийняття на роботу буде суперечити Порядку. Таким підтвердженням може служити військовий квиток або приписне посвідчення,

– пояснили юристи.

Експерти додали, що ця норма не є новою – обов’язок надавати підтвердження щодо військового обліку під час офіційного працевлаштування існував і раніше. Проте положення нового Порядку уточнили та конкретизували цю процедуру й встановити відповідальність за невиконання.

Проте юристи зауважили, що досі незрозуміло, як на практиці буде проходити така перевірка. Тобто чи повинні роботодавці перевіряти актуальність даних військового обліку кандидата чи достатньо лише наявності підтвердження про військову службу. А також чи потрібно повідомляти державні органи, якщо людина не стоїть на обліку або ж у даних знайшли розбіжності.

Також зверніть увагу, що новий Порядок військового обліку встановлює й нові правила ведення військового обліку на підприємствах приватного сектору економіки. Персональний військовий облік на підприємствах здійснює його керівник.

Кого мають ставити на персональний військовий облік на підприємствах