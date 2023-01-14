В Украине утвердили новые правила военного учета, прописанные в постановлении Кабмина № 1487. Юристы компании Eterna Law объяснили, как теперь будет происходить трудоустройство военнообязанных в стране.

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Прием на работу возможен после предъявления военного билета

Согласно новому Порядку военного учета работодатель может принимать на работу военнообязанного только после предъявления им военного билета, в частности через Дию, или постановки на военный учет.

Работодатель должен проверить, находится ли кандидат на должность на военном учете, где именно и являются ли его данные актуальными.

То есть в случае, если кандидат на должность не дает подтверждения о своем военном учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу, поскольку его принятие на работу будет противоречить Порядку. Таким подтверждением может служить военный билет или приписное удостоверение,

– объяснили юристы.

Эксперты добавили, что эта норма не новая - обязанность предоставлять подтверждение военного учета во время официального трудоустройства существовала и раньше. Однако положения нового Порядка уточнили и конкретизировали эту процедуру и установили ответственность за невыполнение.

Однако юристы заметили, что до сих пор непонятно, как на практике будет проходить подобная проверка. То есть должны работодатели проверять актуальность данных военного учета кандидата достаточно ли только наличия подтверждения о военной службе. А также нужно ли сообщать государственные органы, если человек не состоит на учете или же в данных нашли разногласия.

Также обратите внимание, что новый порядок военного учета устанавливает и новые правила ведения военного учета на предприятиях частного сектора экономики. Персональный военный учет на предприятиях осуществляет его управляющий.

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