В частности он устанавливает новые правила ведения военного учета на предприятиях частного сектора экономики. О том, кого и на основании каких документов берут на военный учет на предприятиях, рассказала адвокат Наталья Лисова – сообщает 24 Канал.

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Как проходит военный учет на предприятиях

Персональный военный учет – это учет сведений о некоторых работниках по месту их работы. Его выполняет управляющий компании.

Кого должны поставить на персональный военный учет на предприятиях :

Призывников в возрасте от 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанных, а также резервистов, не достигших предельного возраста пребывания в запасе. В частности, женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность и по собственному желанию женщин, имеющих специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности.

На основании каких документов ведется этот учет:

Паспорт гражданина Украины;

для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов – военный билет.

Следует заметить брать граждан на персональный военный учет можно только при условии взятия на соответствующий учет в территориальном центре комплектации и социальной поддержки (военном комате), органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки. Аналогично это работает со снятием с военного учета.

В то же время, если гражданин прибыл с временно оккупированной территории, то брать его на персональный военный учет можно после того, как он будет зарегистрирован на учет внутренне перемещенных лиц и в территориальном центре комплектации и социальной поддержки (военкомате), органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки.

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Как украинцы за границей должны становиться на военный учет

Согласно вышеупомянутой постановлением Кабмину, в 2023 году на учет обязаны стать резервисты и находящиеся за пределами страны военнообязанные. Теперь посольства и консульства должны вести военный учет этих лиц за границей.

Если гражданин Украины, находящийся в другой стране, снимают или берут на военный учет, то в течение 7 дней об этом нужно уведомить соответствующие учреждения. Речь идет о районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ и подразделениях Службы внешней разведки.