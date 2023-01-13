Об этом 24 Каналу рассказала офицер ВСУ, военный политолог Ирина Сергеева. По ее словам, все, кто не находится на службе, должны понимать, что ВСУ – это и есть бывшие гражданские люди, большинство из которых пришли 24 февраля.

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К чему готовиться гражданским

Ирина Сергеева рассказала, что в первые месяцы войны новомобилизованные без опыта сражались в кроссовках и джинсах, потому что не было должного обеспечения. Защитники находятся около 11 месяцев на позициях, поэтому гражданские должны понимать, что уже скоро могут их заменить.

Около 11 месяцев они уже находятся в зоне боевых действий без какого-либо отпуска, ротации и отдыха. И люди наши должны понимать, что уже завтра они могут оказаться там же, заменив их. У нас нет просто другого выбора,

– сказала офицерша.

Сергеева отметила безумные темпы мобилизации россиян и сказала, что даже силы специальных операций – это тоже бывшие гражданские.

Каждая мать должна осознать, что рано или поздно своего сына она отправит в бой, каждая жена должна понимать, что она от юбки своего мужа отпустит, и каждый мужчина призывного возраста должен понимать, что рано или поздно он будет вынужден идти в армию, поэтому что у нас просто нет другого выбора,

– сказала политолог.

Ирина Сергеева рассказала, что никто не приедет воевать за Украину. Партнеры могут предоставить технику, но гибнуть за Украину будут только украинцы. Поэтому, как отметила офицер ВСУ, гражданским уже сейчас нужно учиться хотя бы базовым навыкам тактической медицины, потому что на поле боя нет возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, а, к примеру, в Бахмуте время эвакуации раненого бойца составляет 3 часа.

Офицер ВСУ посоветовала гражданским готовиться к службе: смотрите видео

Для тех, кто еще остался в гражданской жизни, Сергеева советует учиться тактической медицине, собирать экипировку и смотреть хотя бы видео в ютубе, как пользоваться АК.

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