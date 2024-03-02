Новий законопроєкт про мобілізацію: що буде з бронюванням

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Зокрема, також триває робота над законопроєктом про зміни до мобілізації.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, що буде з бронюванням відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію. Він пояснив, чи бронювання передбачено не лише для держслужбовців, працівників Нацполіції і працівників ОПК.

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Детально це буде визначатись постановою Кабміну

За словами Веніславського, бронювання буде доступне для працівників інших сфер.

Ми прийшли до консенсусу, що бронювання буде зберігатися для тих осіб, діяльність яких в економічній сфері є критичною для функціонування держави і органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєдіяльності населення,

– наголосив депутат.

Водночас він зазначив, що це буде визначатися детально постановою Кабінету Міністрів.

За словами Веніславського, у законопроєкті визначають лише те, що в органах державної влади, місцевого самоврядування можуть бути заброньовані керівники цих органів. Він також пояснив, що серед держслужбовців категорій Б і В може бути заброньовано до 50% військовозобов'язаних.

Крім цього, працівники органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, ДСНС, служби судової охорони, працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість бути заброньованими.

А щодо суддів, прокурорів – для них варто зберегти право на відстрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної системи,

– зазначив депутат.

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