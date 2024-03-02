Новый законопроект о мобилизации: что будет с бронированием

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В частности, также продолжается работа над законопроектом об изменениях в мобилизации.

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский рассказал, что будет с бронированием в соответствии с новым законопроектом о мобилизации. Он объяснил, предусмотрено ли бронирование не только для госслужащих, работников Нацполиции и работников ОПК.

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Детально это будет определяться постановлением Кабмина

По словам Вениславского, бронирование будет доступно для работников других сфер.

Мы пришли к консенсусу, что бронирование будет сохраняться для тех лиц, деятельность которых в экономической сфере является критической для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения,

– подчеркнул депутат.

В то же время он отметил, что это будет определяться детально постановлением Кабинета Министров.

По словам Вениславского, в законопроекте определяют лишь то, что в органах государственной власти, местного самоуправления могут быть забронированы руководители этих органов. Он также пояснил, что среди госслужащих категорий Б и В может быть забронировано до 50% военнообязанных.

Кроме этого, работники органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, службы судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность быть забронированными.

А относительно судей, прокуроров – для них стоит сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной системы,

– отметил депутат.

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