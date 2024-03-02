Новый законопроект о мобилизации: что будет с бронированием
Источник:"РБК-Украина"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В частности, также продолжается работа над законопроектом об изменениях в мобилизации.
Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский рассказал, что будет с бронированием в соответствии с новым законопроектом о мобилизации. Он объяснил, предусмотрено ли бронирование не только для госслужащих, работников Нацполиции и работников ОПК.
Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
Детально это будет определяться постановлением Кабмина
По словам Вениславского, бронирование будет доступно для работников других сфер.
Мы пришли к консенсусу, что бронирование будет сохраняться для тех лиц, деятельность которых в экономической сфере является критической для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения,
– подчеркнул депутат.
В то же время он отметил, что это будет определяться детально постановлением Кабинета Министров.
По словам Вениславского, в законопроекте определяют лишь то, что в органах государственной власти, местного самоуправления могут быть забронированы руководители этих органов. Он также пояснил, что среди госслужащих категорий Б и В может быть забронировано до 50% военнообязанных.
Кроме этого, работники органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, службы судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность быть забронированными.
А относительно судей, прокуроров – для них стоит сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной системы,
– отметил депутат.
Комитет ВР отверг положение о блокировании средств уклонистам
- В Раде отклонили норму о блокировании средств на счетах по законопроекту о мобилизации. Диалог в комитете продолжится на следующих этапах рассмотрения законопроекта.
- Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки всю неделю рассматривает более 4 тысяч поправок, которые депутаты внесли в законопроект о мобилизации. Член комитета Федор Вениславский поделился планами относительно изменений в законопроекте ко второму чтению.
- Комитет по вопросам нацбезопасности рассмотрел вопрос об ограничении прав военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации. Несмотря на предварительное неодобрение, комитет продолжит обсуждение нормы об аресте банковских счетов и ценностей, но есть сомнения в ее поддержке.