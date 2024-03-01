Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки всю неделю рассматривает более 4 тысяч поправок, которые депутаты внесли в законопроект о мобилизации. Член комитета Федор Вениславский поделился планами относительно изменений в законопроекте ко второму чтению.

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К каким выводам пришли на заседании комитета

Комитет по вопросам нацбезопасности рассмотрел вопрос об ограничении прав военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации. Несмотря на предварительное неодобрение, комитет продолжит обсуждение нормы об аресте банковских счетов и ценностей, но есть сомнения в ее поддержке.

Избрание юрисдикции, в частности в версии к первому чтению, вызывает предостережение, поскольку административные суды предусмотрены для защиты прав граждан от неправомерных действий или решений органов власти. Концептуально комитет не поддержал эту норму, вероятно, она не войдет в финальный вариант закона.

Вениславский сообщил, что было принято решение об ограничении прав физических лиц в управлении транспортными средствами. Если лицо не обновляет военно-учетные данные, не становится на учет, или игнорирует повестки, то комитет пришел к консенсусу, что это ограничение может остаться в законопроекте. Норму о блокировании средств на счетах и денежных активов было отвергнута.

Комитет решил не добавлять дополнительные ограничения на выезд за границу, поскольку это уже регулируется действующим законодательством.

Также возможное повышение штрафов за уклонение от мобилизации, но этот вопрос передается на рассмотрение правоохранительного комитета. Ожидается, что эти изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях и будут рассматриваться в комплексе после принятия финального варианта законопроекта.

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