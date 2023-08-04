Мобілізація в Україні: яка існує відповідальність за відмову від повістки на роботі

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані можуть отримати повістку, зокрема, на роботі.

В Україні останнім часом почали частіше роздавати повістки військовозобов'язаним на роботі. Мовиться не тільки про державні заклади. У приватних фірмах такі випадки теж є.

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Як саме роздають повістки на роботі

Представники ТЦК та СП приходять на підприємство та передають повістки керівнику. А той бере на себе зобов'язання передати їх своїм військовозобов'язаним працівникам.

Олександр з Києва, який працює у приватній автомайстерні, поділився своїм досвідом. Його на роботі керівник зобов’язав розписатися за отримання повістки.

Сказав – або розписуйся, або звільняйся, тому що він (керівник – 24 Канал) не хоче бути в ролі того, хто прикриває ухилянтів. Довелося поставити підпис за те, що отримав повістку,

– сказав 42-річний чоловік.

Адвокатка Марина Бекало дала зрозуміти, що роздача повісток у такий спосіб є законною. За її словами, порядок дій роботодавця щодо оповіщення свого працівника передбачений пунктом 47 Постанови КМУ №1487.

Після отримання повісток від ТЦК роботодавець зобов'язаний:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення про виклик до ТЦК і СП, довести його до відома під особистий підпис військовозобов’язаних працівників і надіслати копію такого наказу (розпорядження) у триденний строк до ТЦК;

вручити повістку про виклик працівникові;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям працівника до ТЦК і СП.

Як пояснила юристка, якщо працівник перебуває у відрядженні, відпустці або на лікарняному, то роботодавець має письмово сповістити про це військкомат.

Під час отримання повістки військовозобов’язаний працівник має перевірити правильність вказаних у ній своїх особистих даних, ПІБ і дати народження, а також дати й адреси прибуття до ТЦК і СП. Форма повістки затверджена Постановою КМУ 1487 (Додаток 11). Юристка зазначила, що військовозобов’язаний не має підстав не отримувати повістку, якщо вона відповідає встановленій формі і всі дані в ній заповнені правильно.

Що буде за відмову від таких повісток

За словами юристки, якщо працівник відмовляється ставити підпис та брати повістку, то роботодавцеві бажано зафіксувати це.

Певного алгоритму в такому разі немає. Тому це може бути складений акт керівника, якій засвідчує відмову працівника від підпису. Але повістка навіть у такому разі буде вважатися врученою,

– пояснила вона.

За неявку до військкомату нестиме відповідальність тільки військовозобов'язаний працівник. Роботодавець за подібнії дії своїх працівників не буде нести відповідальність, якщо він правильно виконав свою функцію.

Якщо військовозобов'язаний відмовляється брати повістку чи не піде після її отримання до військкомату, то він нестиме адміністративну відповідальність. Його можуть оштрафувати на 3400 – 5100 гривень. За словами Бекало, складу кримінального порушення не буде, якщо військовозобов'язаний не пройшов ВЛК і комісія не визнала його придатним. Без висновку ВЛК, в якому громадянина визнають придатним до військової служби за станом здоров’я, ТЦК не може призвати таку людину до лав ЗСУ.

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