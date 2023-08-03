Так, є випадки, коли військовозобов’язаний не може з’явитись до військкомату після отримання повістки. Які на це можуть бути поважні причини – розповість 24 Канал.

Зверніть увагу Яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації: роз'яснення адвоката

Причини для неявки у ТЦК і СП

Серед поважних причин для неявки до військкомату є:

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення стосовно військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Які повістки видають в Україні в серпні

В Україні існує чотири види повісток. Проте наразі не вручають повістки для призову на строкову військову службу, адже призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію.

Тож в Україні зараз видають 3 види повісток: