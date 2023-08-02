Речниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея пояснила, що насамперед зміни стосуються умов служби строковиків у період дії воєнного стану. Проте процедура видачі повісток не змінилася.

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Які повістки видають в Україні в серпні

В Україні існує чотири види повісток. Проте наразі не вручають повістки для призову на строкову військову службу, адже призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію.

Тож наразі в країні видають 3 види повісток:

для уточнення військово-облікових даних;

на проходження ВЛК, де встановлять ступінь придатності до військової служби;

мобілізаційне розпорядження – видається вже після проходження ВЛК, якщо військовозобов'язаного визнали придатним до служби.

Хто може вручати повістки

Як зазначила Аліна Кривошея, повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти.

Оскільки законодавчо не регламентовано, де саме представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають вручати повістки, їх можуть видати як за місцем проживання, так і на вулиці.