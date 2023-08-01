Про це повідомив речник обласного Полтавського ТЦК Роман Істомін, інформує 24 Канал. Він також розповів, які спеціальності на сьогодні треба в армії.

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Які спеціальності треба і кого відправляють на фронт

За словами Істоміна, потреби є у всіх військових спеціальностях – це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники.

Якщо особа служила, тоді її скеровують до пункту постійної дислокації військової частини. Там упродовж 3 – 4 тижнів проходить бойове злагодження. Натомість усіх, хто не служив, ми скеровуємо до навчальних центрів,

– зазначив речник ТЦК.

Чоловіків, які не мають військового досвіду, та військових запасу, які давно не проходять службу, відправляють на навчання. Воно проходить у різних навчальних центрах.

Зазначається, що навчання чоловіків, які не мають відповідного досвіду, триває мінімум один місяць. Якщо у них якась особлива спеціальність крім стрілка, то навчання може тривати довше.

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