Так, із серпня набудуть чинності нові правила мобілізації. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

Зверніть увагу Хто матиме право на відстрочку від мобілізації в серпні

Що зміниться з 1 серпня у мобілізації

У серпні триватиме й процес видачі повісток військовозобов'язаним. Є три види повісток: повістка для уточнення даних, повістка на проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційне розпорядження.

Також набуває чинності закон, що дозволяє військовослужбовцям строкової служби добровільно стати мобілізованими. Це стосується осіб, строк військової служби яких закінчився в період дії воєнного стану, але військова служба була продовжена понад встановлені строки, і які прослужили не менше шести місяців у період воєнного стану.

Окрім цього, буде розширено перелік сфер, в яких можуть бути заброньовані працівники для проходження військової служби. Зауважимо, що було встановлено чіткі строки розгляду державними органами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їхньої критичної важливості.

Також буде запроваджено зміни у сфері надання відстрочки від служби для осіб, які доглядають за родичами. Так, відстрочка надається тільки в разі, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, здатних забезпечити догляд за людиною з інвалідністю.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон з 1 серпня під час воєнного стану

  • чоловіки до 18 та від 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;
  • виключені з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;
  • чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
  • чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;
  • чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння Росії;
  • військові, які мають дозвіл;
  • чоловіки та жінки держслужбовці.