За кордон під час воєнного стану можуть виїжджати чоловіки до 18 років та після 60. Також мають на це право ті, хто має відповідні документи на дозвіл виїзду за кордон. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Хто може виїхати за кордон під час війни з 1 серпня

Так, з 1 серпня за кордон можуть виїжджати такі чоловіки:

чоловіки до 18 та від 60 років;

чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння Росії;

військові, які мають дозвіл;

чоловіки та жінки держслужбовці.

Хто може звільнитися зі служби з 1 серпня

Звільнитися можуть наступні категорії осіб:

військові, у кого родичі загинули через російську агресію або через російську агресію, захищаючи Батьківщину,

військові, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, але визнані тимчасово непридатними до військової служби з дообстеженням через 6 – 12 місяців.

Зауважимо, що військові можуть звільнитися лише тоді, якщо мають хоча б одну підставу з наступних категорій: