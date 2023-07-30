24 Канал розповідає, кого призвати можуть першочергово, а хто у серпні матиме право на відстрочку. Зауважимо, що цей перелік дещо розширили.
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Почнемо з переліку осіб, які узагалі не підлягають мобілізації. Передусім це ті, хто мають важкі захворювання:
- опорно-рухового апарату, значні деформування кісток, хворі на такі тяжкі хвороби як СНІД, гепатити, туберкульоз й інші.
- військовозобов'язані, які перенесли нещодавно операцію.
- яким встановили металоконструкції.
Також не зможуть мобілізувати засуджених за тяжкі злочини – якщо особа має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, її виключають з військового обліку.
Хто може отримати відстрочку
- Заброньовані органами влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями (в установленому Кабінетом Міністрів порядку).
- Народні депутати.
- Працівники військового управління та правоохоронних органів;
- Студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти на денній чи дуальній формі навчання, відстрочення також надається студентам іноземних вишів на дистанційному навчанні. В проміжний період між бакалавратом і магістратурою, або між магістратурою та аспірантурою право на відстрочення втрачається. А після повторного зарахування відстрочка знову надається.
- Наукові та науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки.
- Депутати пропонують надавати відстрочку під час мобілізації працівникам органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
- Військовозобов'язані, чий близький родич загинув або пропав безвісти через військові дії.
- Військовозобов'язані, які мають батьків, дитину, чоловіка або дружину з інвалідністю 1 або 2 групи, якщо їх не може утримувати ніхто інший.
- Військовозобов'язані, які мають дитину, і чия дружина (чоловік) проходить військову службу.
- Визнані особами з інвалідністю або непридатними до військової служби.
- Особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців).
- Багатодітні батьки (троє та більше дітей віком до 18 років).
- Батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років.
- Батьки або опікуни дитини з інвалідністю або важкою хворобою.