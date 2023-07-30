24 Канал рассказывает, кого призвать могут в первую очередь, а кто в августе будет иметь право на отсрочку. Заметим, что этот список несколько расширили.

Смотрите также Подлежат ли мобилизации студенты-дистанционники иностранных вузов

Начнем с перечня лиц, вообще не подлежащих мобилизации. Прежде всего это те, у кого тяжелые заболевания:

опорно-двигательного аппарата, значительные деформирования костей, больные такими тяжелыми болезнями как СПИД, гепатиты, туберкулез и другие.

военнообязанные, перенесшие недавно операцию.

которым установили металлоконструкции.

Обратите внимание! Признанным непригодными к военной службе по состоянию здоровья военнослужащим через полгода нужно будет снова пройти врачебную комиссию.

Также не могут мобилизовать осужденных за тяжкие преступления – если лицо имеет судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, его исключают из военного учета.

Кто может получить отсрочку

Забронированы органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом Министров порядке).

Народные депутаты.

Работники военного управления и правоохранительных органов;

Студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения, отсрочка также предоставляется студентам иностранных вузов на дистанционном обучении. В промежуточный период между бакалавриатом и магистратурой, или между магистратурой и аспирантурой право на отсрочку теряется. А после повторного зачисления отсрочка снова предоставляется.

Научные и научно педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки.

Депутаты предлагают предоставлять отсрочку при мобилизации работникам органов и подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Военнообязанные, чей близкий родственник погиб или пропал без вести из-за военных действий.

Военнообязанные, имеющие родителей, ребенка, мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, если их не может содержать никто другой.

Военнообязанные, имеющие ребенка, и чья жена (супруг) проходит военную службу.

Признаны лицами с инвалидностью или непригодными к военной службе.

Лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев).

Многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет).

Родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет.

Родители или опекуны ребенка с инвалидностью или тяжелой болезнью.

Важно ! Чтобы подтвердить право на отсрочку, военнообязанный должен предоставить соответствующий пакет документов, обусловленный причиной потенциальной отсрочки.