24 Канал рассказывает, кого призвать могут в первую очередь, а кто в августе будет иметь право на отсрочку. Заметим, что этот список несколько расширили.
Смотрите также Подлежат ли мобилизации студенты-дистанционники иностранных вузов
Начнем с перечня лиц, вообще не подлежащих мобилизации. Прежде всего это те, у кого тяжелые заболевания:
- опорно-двигательного аппарата, значительные деформирования костей, больные такими тяжелыми болезнями как СПИД, гепатиты, туберкулез и другие.
- военнообязанные, перенесшие недавно операцию.
- которым установили металлоконструкции.
Также не могут мобилизовать осужденных за тяжкие преступления – если лицо имеет судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, его исключают из военного учета.
Кто может получить отсрочку
- Забронированы органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом Министров порядке).
- Народные депутаты.
- Работники военного управления и правоохранительных органов;
- Студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения, отсрочка также предоставляется студентам иностранных вузов на дистанционном обучении. В промежуточный период между бакалавриатом и магистратурой, или между магистратурой и аспирантурой право на отсрочку теряется. А после повторного зачисления отсрочка снова предоставляется.
- Научные и научно педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки.
- Депутаты предлагают предоставлять отсрочку при мобилизации работникам органов и подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
- Военнообязанные, чей близкий родственник погиб или пропал без вести из-за военных действий.
- Военнообязанные, имеющие родителей, ребенка, мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, если их не может содержать никто другой.
- Военнообязанные, имеющие ребенка, и чья жена (супруг) проходит военную службу.
- Признаны лицами с инвалидностью или непригодными к военной службе.
- Лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев).
- Многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет).
- Родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет.
- Родители или опекуны ребенка с инвалидностью или тяжелой болезнью.