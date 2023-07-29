24 Канал рассказывает, предоставляется ли отсрочка от мобилизации студентам иностранных вузов на дистанционном обучении.

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Если коротко, то да. При этом мужчины теряют право на отсрочку в промежуточный период между бакалавриатом и магистратурой, или между магистратурой и аспирантурой. А после после повторного зачисления отсрочка снова предоставляется.

Студенты-дистанционники иностранных вузов: главное о мобилизации

Дело в том, что учебные заведения не имеют оснований не принять поступающего на обучение, а также отчислить соискателя образования в связи с нарушением правил военного учета.

Даже если отработать эти пробелы в законе об образовании, глобально это не уменьшит количество поступающих на обучение мужчин призывного возраста. Студенты дневной или дуальной формы иностранных учебных заведений также имеют право на отсрочку.

Иностранные учебные заведения с радостью принимают наших мужчин на обучение, дистанционную дневную форму обучения и принимают документы на поступление онлайн. Поэтому поступить на обучение в иностранные учебные заведения еще проще, они не ведут военный учет студентов и не обязаны соблюдать украинское законодательство. И стоимость обучения почти одинакова с украинскими учебными заведениями,

– объяснила адвокат Марьяна Бекало.

Следовательно, законно получить отсрочку от мобилизации могут мужчины любого возраста и образования, поступив на обучение в высшее учебное заведение на дневную или дуальную форму обучения в Украине или за ее пределами. Остальное можно сделать дистанционно, не выезжая за границу.

В то же время вузы в Украине не могут не принять поступающего на обучение, а также отчислить его, если он нарушил правила военного учета (встать на военный учет, пройти военно-врачебную комиссию, получить военно-учетный документ).