24 Канал розповідає, чи надається відстрочка від мобілізації студентам іноземних вишів на дистанційному навчанні.

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Якщо коротко, то так. При цьому чоловіки втрачають право на відстрочку в проміжний період між бакалавратом і магістратурою, або між магістратурою і аспірантурою. А після після повторного зарахування відстрочка знову надається.

Студенти-дистанційники іноземних вишів: головне про мобілізацію

Річ у тім, що навчальні заклади не мають підстав не прийняти вступника на навчання, а також відрахувати здобувача освіти у зв’язку із порушенням ним правил військового обліку.

Навіть якщо відпрацювати ці прогалини в законі про освіту, глобально це не зменшить кількість вступників на навчання чоловіків призовного віку. Студенти денної або дуальної форми іноземних навчальних закладів також мають право на відстрочку.

Іноземні навчальні заклади з радістю приймають наших чоловіків на навчання, на дистанційну денну форму навчання та приймають документи на вступ онлайн. Тому вступити на навчання в іноземні заклади освіти ще простіше, вони не ведуть військовий облік студентів та не зобов’язані дотримуватися українського законодавства. І вартість навчання майже однакова з українськими закладами освіти,

– пояснила адвокатка Мар'яна Бекало.

Отже, законно отримати відстрочку від мобілізації можуть чоловіки будь-якого віку та освіти, вступивши на навчання до вищого навчального закладу на денну або дуальну форму навчання в Україні або за її межами. Останнє можна зробити дистанційно, не виїжджаючи за кордон.

Водночас виші в Україні не можуть не прийняти вступника на навчання, а також відрахувати його, якщо він порушив правила військового обліку (стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію, отримати військово-обліковий документ).