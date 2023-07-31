За границу во время военного положения могут выезжать мужчины до 18 лет и после 60. Также имеют право те, кто имеет соответствующие документы на разрешение выезда за границу. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
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Кто может выехать за границу во время войны с 1 августа
Так, с 1 августа за границу могут выезжать такие мужчины:
- мужчины до 18 и от 60 лет;
- мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;
- исключены из военного учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России;
- военные, имеющие разрешение;
- мужчины и женщины госслужащие.
Кто может уволиться со службы с 1 августа
Уволиться могут такие категории лиц:
- военные, у кого родственники погибли из-за русской агрессии или из-за русской агрессии, защищая Родину,
- военные, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, но признанные временно непригодными к военной службе с дообследованием через 6 – 12 месяцев.
Отметим, что военные могут уволиться только тогда, когда имеют хотя бы одно основание из таких категорий:
- по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-лекарственной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев;
- из-за достижения предельного возраста несения службы;
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
- по семейным обстоятельствам.