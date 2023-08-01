Об этом сообщил спикер областного Полтавского ТЦК Роман Истомин, информирует 24 Канал. Он также рассказал, какие специальности на сегодняшний день нужны в армии.

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Какие специальности нужны и кого отправляют на фронт

По словам Истомина, потребности есть во всех военных специальностях – это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники.

Если лицо служило, то его направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3 – 4 недель проходит боевое слаживание. Всех, кто не служил, мы направляем в учебные центры,

– отметил представитель ТЦК.

Мужчин, не имеющих военного опыта, и военных запаса, давно не проходящих службу, отправляют на учения. Они проходят в разных учебных центрах.

Отмечается, что учение мужчин, не имеющих соответствующего опыта, длится минимум один месяц. Если у них какая-то особая специальность, кроме стрелка, то учение может длиться дольше.

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