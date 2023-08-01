Так, теперь военные срочной службы, если с 24 февраля 2022 года истек срок службы, будут подлежать мобилизации во время военного положения. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
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Что изменится для срочников с 1 августа
Так, вступил в силу закон о прохождении срочниками военной службы. Теперь военные срочной службы, если с 24 февраля 2022 года истек срок их службы, подлежат мобилизации во время военного положения на общих основах.
Таким образом, военные срочные службы могут мобилизоваться только добровольно. Мобилизироваться могут военные-срочники в следующих условиях:
- срок службы которых уже истек, но его продлили сверх установленных сроков;
- которые во время действия военного положения выслужили не менее шести месяцев.
Кто из мужчин может выехать за границу с 1 августа
- мужчины до 18 и от 60 лет;
- мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;
- исключены из военного учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России;
- военные, имеющие разрешение;
- мужчины и женщины госслужащие.