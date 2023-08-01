Так, теперь военные срочной службы, если с 24 февраля 2022 года истек срок службы, будут подлежать мобилизации во время военного положения. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

Обратите внимание Тыловой форпост передовых частей: нардеп объяснил важность срочников во время военного положения

Что изменится для срочников с 1 августа

Так, вступил в силу закон о прохождении срочниками военной службы. Теперь военные срочной службы, если с 24 февраля 2022 года истек срок их службы, подлежат мобилизации во время военного положения на общих основах.

Таким образом, военные срочные службы могут мобилизоваться только добровольно. Мобилизироваться могут военные-срочники в следующих условиях:

срок службы которых уже истек, но его продлили сверх установленных сроков;

которые во время действия военного положения выслужили не менее шести месяцев.

Обратите внимание! Демобилизовавшиеся по собственному желанию военные-срочники получают право на выплату до 100 тысяч гривен дополнительных выплат, если они участвуют в боевых действиях на фронте и 30 тысяч гривен за выполнение боевых задач пропорционально дням месяца. Кроме этого, они получают зарплату соответствующую должности.

Кто из мужчин может выехать за границу с 1 августа